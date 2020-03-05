На Ставрополье пенсионерка перевела мошеннику 200 тысяч рублей
Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленника
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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67-летней жительнице Ессентуков позвонил мужчина и под предлогом перечисления аванса за оплату аренды квартиры убедил ее произвести ряд операций у банковского терминала. Итог - с ее счета были списаны 200 тысяч рублей.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».
Сейчас правоохранители ищут преступника. Об этом информирует пресс-служба МВД России по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU