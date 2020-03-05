Ставропольская команда КВН «Михаил Дудиков» вышла в четвертьфинал ВЛ

5 Март 2020 2020-03-05T14:14:15+03:00

«Михаил Дудиков» набрал лучший балл в каждом из конкурсов и занял заслуженное первое место

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На игру в Москву ставропольцы приехали дружной делегацией 48 человек и болельщики в течение всех двух часов горячо поддерживали команду и внесли неоценимый вклад в победу.

Командам предстояло состязаться в трех конкурсах: «Приветствие», «Ситуация», «Музыкальный фристайл».

«Михаил Дудиков» набрал лучший балл в каждом из конкурсов и занял заслуженное первое место. Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе администрации краевого центра, эфир этой игры выйдет 14 марта на Первом канале.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Невииномысске в канун 8 марта женщинам региона представили премьеру ледового шоу «Новые Золушки, или Путь в принцессы». Золушки, эксцентричный ведущий шоу Жан-Иоан, лягушачий хор, Черный кот, бабочки и даже юные казачата подарили представительницам прекрасного пола сказку.

ИСТОЧНИК KP.RU