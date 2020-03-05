Железноводск попал в рейтинг курортов для похудения

5 Март 2020 2020-03-05T14:28:59+03:00

Жители из разных регионов нашей страны ездят на оздоровительные курорты не только для того, чтобы отдохнуть и поправить здоровье, но и чтобы похудеть Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Санатории ставропольского города-курорта включили в свои услуги программы по детоксу и похудению

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Ассоциация туроператоров России включила Железноводск в число лучших отечественных курортов для похудения. В рейтинг вошли также курорты Краснодарского края и Крыма. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе администрации Железноводска.

Выяснилось, что жители из разных регионов нашей страны ездят на оздоровительные курорты не только для того, чтобы отдохнуть и поправить здоровье, но и чтобы похудеть.

Известно, что санатории ставропольского города-курорта включили в свои услуги программы по детоксу и похудению.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что погода на 8 марта в Ставрополе станет сюрпризом. Чего ждать от погоды завтра и на праздничные выходные? Сюрпризов! В пятницу в крае резко похолодает до +8…+13°. Небо затянут тучи. Ветер разгонится до 18 м.с. Но! Не спешите расстраиваться. В субботу и воскресенье передают очень теплую погоду. Для марта — жаркую!

ИСТОЧНИК KP.RU