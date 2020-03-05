2020-03-05T16:07:56+03:00
Общество

На Ставрополье ликвидируют три крупные свалки

Кроме свалок, находящихся в курортном регионе, к 2024 году ликвидируют свалку в Нефтекумске
Ася АСРЯН
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Кроме свалок, находящихся в курортном регионе, к 2024 году ликвидируют свалку в НефтекумскеКроме свалок, находящихся в курортном регионе, к 2024 году ликвидируют свалку в НефтекумскеФото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА
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Есть вероятность, что к 2023 году на КМВ исчезнут три крупные свалки. Дело в том, что власти Ставрополья планируют их ликвидировать к этому времени. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.

Кроме свалок, находящихся в курортном регионе, к 2024 году ликвидируют свалку в Нефтекумске.

Ранее «Комсомолка» писала, что ассоциация туроператоров России включила Железноводск в число лучших отечественных курортов для похудения. Известно, что санатории ставропольского города-курорта включили в свои услуги программы по детоксу и похудению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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