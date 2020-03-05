Жители Чечни разводятся реже остальных жителей России
Минюст проанализировал данные о семейном положении жителей нашей страны. Выяснилось, что многие предпочитают развестись, чем попытаться сохранить семью.
Меньше всех разводятся в регионах Северного Кавказа. А лидирует в этом рейтинге Чечня. На втором месте находится Ингушетия, далее Дагестан и Кабардино-Балкария.
А вот чаще всего разводятся жители Ленинградской области.
Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье с начала 2020 года увеличилось количество зарегистрированных браков. По сравнению с прошлым годом число браков выросло с 1,567 тыс до 1,755 тыс. Так, в нашем регионе прибавилось еще 188 семей ячеек общества.
ИСТОЧНИК KP.RU