Жители Чечни разводятся реже остальных жителей России

5 Март 2020 2020-03-05T15:07:36+03:00

Меньше всех разводятся в регионах Северного Кавказа Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

А вот чаще всего разводятся жители Ленинградской области

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Минюст проанализировал данные о семейном положении жителей нашей страны. Выяснилось, что многие предпочитают развестись, чем попытаться сохранить семью.

Меньше всех разводятся в регионах Северного Кавказа. А лидирует в этом рейтинге Чечня. На втором месте находится Ингушетия, далее Дагестан и Кабардино-Балкария.

А вот чаще всего разводятся жители Ленинградской области.

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье с начала 2020 года увеличилось количество зарегистрированных браков. По сравнению с прошлым годом число браков выросло с 1,567 тыс до 1,755 тыс. Так, в нашем регионе прибавилось еще 188 семей ячеек общества.

ИСТОЧНИК KP.RU