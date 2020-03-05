Миздрав рассказал, ждать ли ставропольцам всплеска заболеваемости гриппом в марте

5 Март 2020 2020-03-05T15:37:33+03:00

Для того чтобы защитить себя от простудных заболеваний, специалисты рекомендуют сократить время пребывания в местах массового скопления людей

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По информации регионального Роспотребнадзора, переменчивые погодные условия на Ставрополье и температурные скачки ещё могут спровоцировать рост числа заболевших.

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Так, в последнюю неделю февраля за помощью к медикам с симптомами ОРВИ и гриппа обратилось 15 155 жителей края. Врачи утверждают, что это на 9,5% ниже уровня заболеваемости на предыдущей неделе.

Для того чтобы защитить себя от простудных заболеваний, специалисты рекомендуют сократить время пребывания в местах массового скопления людей, избегать тесных контактов с теми, кто имеет признаки ОРВИ или гриппа.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье больных с внебольничной пневмонией проверят на коронавирус.

Как уверяют в Роспотребнадзоре, край готов противодействовать коронавирусу. Для этого сотрудники объясняют главам муниципалитетов, что предпринимать, если инфекцию обнаружат в регионе.

Ирина Ковальчук также прокомментировала сообщения о дефиците медицинских масок и респираторов в аптеках региона. По ее мнению, люди поддаются чрезмерной панике: если даже маски закончатся в частных лекарственных магазинах, то есть государственные. Министерство здравоохранения успокаивает, что на складах защитных изделий достаточно.

ИСТОЧНИК KP.RU