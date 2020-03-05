В Ставропольском крае за год ликвидировали 25 свалок отхода

5 Март 2020 2020-03-05T16:05:36+03:00

Вместо свалок в крае посадили больше 50 тысяч деревьев и кустарников Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

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В Ставропольском крае в 2019 году от мусора очистили 50,9 гектаров земли. На полигоны ТБО вывезли почти 1,2 миллиона кубометров отходов. «Мусорным лидером» стал Изобильненский округ. Там ликвидировали 115,5 тысяч кубометров.

Всего в регионе ликвидировали 25 свалок отхода. А вместо них в крае посадили больше 50 тысяч деревьев и кустарников.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, о вероятности того, что к 2023 году на КМВ исчезнут три крупные свалки. Дело в том, что власти Ставрополья планируют их ликвидировать к этому времени. Кроме свалок, находящихся в курортном регионе, к 2024 году ликвидируют свалку в Нефтекумске.

ИСТОЧНИК KP.RU