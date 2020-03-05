«В Грозном всегда непросто играть»: футболист «Зенита» о победе над «Ахматом»

5 Март 2020 2020-03-05T16:29:53+03:00

Конфликт устранили после того, как болельщиков пошли успокаивать футболисты обеих команд Фото: Артем КИЛЬКИН

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Футболист петербургского клуба «Зенит» Юрий Жирков прокомментировал победу своей команды над грозненским «Ахматом». Напомним, что четвертьфинальный матч Олимп-Кубка России прошёл 4 марта в чеченской столице. Встреча завершилась в пользу гостей — 2:1.

Так футболисты «Зенита» нанесли домашнее поражение игрокам «Ахмата». В составе петербургских гостей лучшим оказался полузащитник Юрий Жирков. Он отдал голевую передачу на Эмилиано Ригони, а также забил решающий мяч в дополнительное время. Он поделился с журналистами впечатлениями от встречи.

— Хорошо, что прошли в следующий раунд. В Грозном всегда непросто играть. В последние минуты было очень опасно у наших ворот. Был момент, когда Кержаков поймал мяч после опасного удара в конце. У нас после второго мяча было много моментов, чтобы забить еще, но реализация подвела, — прокомментировал Жирков.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Грозном на матче «Зенита» и «Ахмата» произошёл конфликт. Болельщики сине-бело-голубых оголили торсы после того, как Эмилиано Ригони забил гол. Этот поступок не понравился фанатам «Ахмата». Они находились на секторе для активной поддержки.

Грозненские болельщики массово побежали в сторону гостевой трибуны. Как только фанаты «Зенита» оделись, болельщики «Ахмата» стали возвращаться на свои трибуны.

Массовые беспорядки на матче Ахмат - Зенит в Грозном.

Сообщается, что игру приостановил главный арбитр Николай Волошин. Конфликт устранили после того, как болельщиков пошли успокаивать футболисты обеих команд. Через несколько минут игра снова возобновилась.

— Что касается стычки болельщиков, я думаю, там все было под контролем у правоохранительных органов», — отметил футболистов Жирков.

ИСТОЧНИК KP.RU