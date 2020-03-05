2020-03-05T16:43:10+03:00
Общество

На Ставрополье в сгоревшем доме погиб 91-летний мужчина

Причина инцидента – непотушенная сигарета
Ася АСРЯН
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Хозяин дома не тушил сигаеты во время курения. Его квартира неоднократно горела по этой причинеХозяин дома не тушил сигаеты во время курения. Его квартира неоднократно горела по этой причинеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Трагедия произошла в Красногвардейском районе 4 марта. Там в одном из частных домов села Ладовская Балка произошёл пожар. Соседи увидели идущий через крышу дым.

Чуть не сгорели: в Ставрополе пожар остановили в 10 метрах от жилых домов

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В летней кухне было очень сильное задымление, - рассказывает очевидец. На место происшествия прибыли пассовцы и оперативно потушили пожар.

В сгоревшем доме нашли тело 91-летнего мужчины. Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе ПАСС СК, причина пожара - непотушенная сигарте.

Причем, хозяин дома часто нарушал это правило, и его квартира неоднократно горела по этой причине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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