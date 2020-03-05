На Ставрополье в сгоревшем доме погиб 91-летний мужчина
Трагедия произошла в Красногвардейском районе 4 марта. Там в одном из частных домов села Ладовская Балка произошёл пожар. Соседи увидели идущий через крышу дым.
Чуть не сгорели: в Ставрополе пожар остановили в 10 метрах от жилых домов
В летней кухне было очень сильное задымление, - рассказывает очевидец. На место происшествия прибыли пассовцы и оперативно потушили пожар.
В сгоревшем доме нашли тело 91-летнего мужчины. Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе ПАСС СК, причина пожара - непотушенная сигарте.
Причем, хозяин дома часто нарушал это правило, и его квартира неоднократно горела по этой причине.
ИСТОЧНИК KP.RU