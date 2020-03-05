На Ставрополье заложат миндальный сад

5 Март 2020 2020-03-05T17:00:19+03:00

Ранее проект по производству саженцев миндаля был представлен на выставке «Золотая Осень — 2019» в Москве Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

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В Нефтекумском округе заложат экспериментальный миндальный сад. Сообщается, что там будут выращивать до 100 тысяч саженцев миндаля в год.

По словам экспертов, миндаль достаточно засухоустойчив и может прижиться в климате восточной зоны Ставрополья.

Как сообщили в краевом Минсельхозе, цветущий миндаль ставропольцы смогут увидеть в 2021 году. Ранее проект по производству саженцев миндаля был представлен на выставке «Золотая Осень — 2019» в столице России.

Напомним, «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе до конца 2020 года появится мясоперерабатывающий комбинат. Предприятие станет одним из крупнейших в своём роде на Юге России.

ИСТОЧНИК KP.RU