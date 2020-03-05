В Ставрополе к 9 Мая отремонтируют улицу Победы
В Ставрополе этой весной приступят к ремонту участка дороги по улице Победы. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе краевого Миндора.
Там обновят дорожное полотно, нанесут пластиковую разметку, отремонтируют остановки общественного транспорта, пешеходные дорожки, а также заменят барьерное ограждение.
На эти цели Ставрополь получил более 11 миллионов рублей. Все работы планируют завершить в конце апреля.
Ранее «Комсомолка» писала, что в Нефтекумском округе заложат экспериментальный миндальный сад. Сообщается, что там будут выращивать до 100 тысяч саженцев миндаля в год.
ИСТОЧНИК KP.RU