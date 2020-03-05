В Ставрополе победительницам "Женщины года" подарили авто

5 Март 2020 2020-03-05T20:15:33+03:00

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В Ставрополе наградили победительниц городского конкурса "Женщина года". Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в администрации Ставрополя, 68 участниц приехали на мероприятие как звезды на лимузине.

В номинации "Женщина на высоте" лидером стала Анна Дарган. Автор информационно-просветительского проекта "Жизнь без барьеров", который рассказывает о людях с инвалидностью, живущих яркой и активной жизнью.

В номинации "Успешная молодость" - Магдалина Черниенко. Студентка 2 курса юридического института СКФУ, участник Международной Студенческой весны стран БРИКС и ШОС, шестикратная чемпионка России, двукратная чемпионка Европы и вице-чемпионка Мира по карате Сётокан.

В номинации "Женщина - хранительница семейного очага" победила Кристина Уткина. Многодетная мама, воспитывающая 6 детей.

- Все три победительницы получили в подарок автомобили, - сказали в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU