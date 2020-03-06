2020-03-06T10:44:42+03:00
Общество

В Ставрополе устанавливаются виновники масштабного пожара

К тушению привлекались федеральные, краевые, городские пожарные и спасатели
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба администрации СтаврополяФото: пресс-служба администрации Ставрополя
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Инцидент случился 4 марта в Промышленном районе Ставрополя. Там произошел ландшафтный пожар на площади более 10 гектар. К тушению привлекались федеральные, краевые, городские пожарные и спасатели.

Они не допуститли, чтобы огонь распространялся на жилые постройки в районе ДНТ «Полет» и «Мелиоратор».

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе администрации Ставрополя, сразу провели административное расследование, чтобы определить причины возгорания.

Против производственной коммерческой компании «Керамзит» возбудили административное производство за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию земельных участков, а также за нарушения требований пожарной безопасности.

В совокупности за все это предусмотрен штраф в размере до 250 тысяч рублей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Нефтекумском округе заложат экспериментальный миндальный сад. Сообщается, что там будут выращивать до 100 тысяч саженцев миндаля в год.

По словам экспертов, миндаль достаточно засухоустойчив и может прижиться в климате восточной зоны Ставрополья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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