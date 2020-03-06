На Ставрополье поймали 18-летних угонщиков легковушек

6 Март 2020 2020-03-06T10:04:28+03:00

Находчивые парни умудрились даже снять на мобильный катания на угнанной машине

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В отдел полиции по Георгиевскому округу поступили заявления по фактам краж и угоне автомобилей. В этом преступлении подозревали двух 18 летних местных жителей.

Молодых людей доставили в окружной отдел внутренних дел, где они признались в содеянном.

Выяснилось, что злоумышленники совершили 9 краж. Взломав металлическим ломом уличные кофейные автоматы, они похитили из них деньги в общей сумме порядка 50 тысяч рублей. Также ночью они угнали с автостоянки многоквартирного дома легковушку.

Во втором случае злоумышленники, срезав замок, проникли в гараж одного из потерпевших и, воспользовавшись оставленными в замке зажигания ключами, угнали автомобиль.

https://vk.com/video-28514668_456241027 Находчивые парни умудрились даже снять на мобильный катания на угнанной машине. Третья попытка угона у них не удалась.

В итоге следователи установили причастность злоумышленников к девяти кражам, двум угонам и одному покушению на неправомерное завладение машиной.

ротив фигурантов возбудили уголовные дела по статьям: «Покушение на неправомерное завладение транспортным средством», «Неправомерное завладение транспортным средством» и «Кража». Об этом информирует пресс-служба МВД России по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU