На Ставрополье поймали 18-летних угонщиков легковушек
В отдел полиции по Георгиевскому округу поступили заявления по фактам краж и угоне автомобилей. В этом преступлении подозревали двух 18 летних местных жителей.
Молодых людей доставили в окружной отдел внутренних дел, где они признались в содеянном.
Выяснилось, что злоумышленники совершили 9 краж. Взломав металлическим ломом уличные кофейные автоматы, они похитили из них деньги в общей сумме порядка 50 тысяч рублей. Также ночью они угнали с автостоянки многоквартирного дома легковушку.
Во втором случае злоумышленники, срезав замок, проникли в гараж одного из потерпевших и, воспользовавшись оставленными в замке зажигания ключами, угнали автомобиль.
https://vk.com/video-28514668_456241027 Находчивые парни умудрились даже снять на мобильный катания на угнанной машине. Третья попытка угона у них не удалась.
В итоге следователи установили причастность злоумышленников к девяти кражам, двум угонам и одному покушению на неправомерное завладение машиной.
ротив фигурантов возбудили уголовные дела по статьям: «Покушение на неправомерное завладение транспортным средством», «Неправомерное завладение транспортным средством» и «Кража». Об этом информирует пресс-служба МВД России по краю.
ИСТОЧНИК KP.RU