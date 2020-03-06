2020-03-06T09:58:06+03:00
Происшествия

В Ингушетии мать и ее трое детей отравились угарным газом

Семью доставили в больницу
Антон ШАПОВАЛОВ
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Женщина и ее трое детей отравились угарным газом в Ингушетии. Всех пострадавших доставили в больницу, сообщает МЧС по республике.

В пять утра диспетчер Единой дежурной диспетчерской службы Назрановского района передал информацию, что в республиканскую больницу доставили мать и трех ее детей, отравленных угарным газом.

Сведения о месте, где все произошло, сообщили диспетчеру "ИнгушГАЗ". Он отправил бригаду, чтобы установить причину ЧП. Как они установили, семья использовала горелку без соответствующего дымохода. Дом был частным, кирпичным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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