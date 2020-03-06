На Ставрополье разыскивают мужчину с татуировкой тигра в прыжке

6 Март 2020 2020-03-06T10:57:08+03:00

Ставрополец ушел из дома 14 ноября 2016 года, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно

Изменить размер текста: A A

Правоохранители региона просят ставропольцев помочь в поисках пропавшего без вести жителя города Новоалександровска Новоалександровского района. Кубош Владимир Сергеевич ушел из дома 14 ноября 2016 года, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид 40 лет, среднее телосложение, рост около 190 см.

Особые приметы: татуировка на спине, на лопатке «тигр в прыжке».

Мужчина был одет в куртку камуфляж «горку», синие джинсы, кроссовки белые с черными вставками.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Кубоша, просят сообщить об этом по телефону: 8(86544) 6-31-02 или на номера 02 (112).

ИСТОЧНИК KP.RU