2020-03-06T10:57:08+03:00
Общество

На Ставрополье разыскивают мужчину с татуировкой тигра в прыжке

Ставрополец ушел из дома 14 ноября 2016 года, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба СКР России по Ставропольскому краюФото: пресс-служба СКР России по Ставропольскому краю
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Правоохранители региона просят ставропольцев помочь в поисках пропавшего без вести жителя города Новоалександровска Новоалександровского района. Кубош Владимир Сергеевич ушел из дома 14 ноября 2016 года, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид 40 лет, среднее телосложение, рост около 190 см.

Особые приметы: татуировка на спине, на лопатке «тигр в прыжке».

Мужчина был одет в куртку камуфляж «горку», синие джинсы, кроссовки белые с черными вставками.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Кубоша, просят сообщить об этом по телефону: 8(86544) 6-31-02 или на номера 02 (112).

ИСТОЧНИК KP.RU

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