2020-03-06T11:54:57+03:00
Общество

На Ставрополье 50 жильцов многоэтажки эвакуировали из-за пожара

Одному жильцу понадобилась медицинская помощь. Сейчас он находится под наблюдением врачей в городской больнице
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба администрации СтаврополяФото: пресс-служба администрации Ставрополя
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Инцидент случился 6 марта в многоквартирном доме в Железноводске. Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе администрации города, там произошёл пожар.

Известно, что возгорание произошло из-за бытовых причин. Всех жильцов дома эвакуировали. Детям и взрослым оказали необходимую помощь и отвезли в пункты временного размещения.

Одному жильцу понадобилась медицинская помощь. Сейчас он находится под наблюдением врачей в городской больнице.

На данный момент пожар потушен. На месте происшествия продолжают работать специалисты.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Ставрополе ищут виновников масштабного пожара. Напомним, Инцидент случился 4 марта в Промышленном районе краевого центра. Там произошел ландшафтный пожар на площади более 10 гектар. К тушению привлекались пожарные и спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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