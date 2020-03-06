«Леди за рулём» и с цветами: «Комсомолка» и автоинспекторы поздравили женщин Ставрополя с 8 марта
В Ставрополе 6 марта, на перекрестке улиц Доваторцев-Лермонтов прошла охота на прекрасных водителей краевого центра.
Всего в краевой акции удалось «поймать» 30 женщинФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Сотрудники ГИБДД вместе с корреспондентами «КП-Северный Кавказ» «ловили» женщин за рулем, проверяли, как они соблюдают правила дорожного движения.
Пока правоохранители осматривали салон автомобилей на наличие детских удерживающих кресел, проверяли, пристегнута ли сама мама-водитель, сотрудники радио «КП-Северный Кавказ» дарили маленьким пассажирам раскраски, а мамам книги от издательского дома «КП».
"Леди за рулём" и с цветами: "Комсомолка" и автоинспекторы поздравили женщин с 8 марта
Ставропольские женщины были приятно удивленыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Всего в краевой акции удалось «поймать» 30 женщин. В качестве «наказания» в преддверии Международного женского дня они получили весенние цветы.
В качестве «наказания» в преддверии Международного женского дня они получили весенние цветы.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
ИСТОЧНИК KP.RU