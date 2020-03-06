2020-03-06T12:57:50+03:00
Общество

«Леди за рулём» и с цветами: «Комсомолка» и автоинспекторы поздравили женщин Ставрополя с 8 марта

В качестве «наказания» в преддверии Международного женского дня они получили весенние цветы
Ася АСРЯН
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Сотрудники ГИБДД вместе с корреспондентами «КП-Северный Кавказ» «ловили» женщин за рулем, проверяли, как они соблюдают правила дорожного движенияСотрудники ГИБДД вместе с корреспондентами «КП-Северный Кавказ» «ловили» женщин за рулем, проверяли, как они соблюдают правила дорожного движенияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставрополе 6 марта, на перекрестке улиц Доваторцев-Лермонтов прошла охота на прекрасных водителей краевого центра.

Всего в краевой акции удалось «поймать» 30 женщин Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Всего в краевой акции удалось «поймать» 30 женщинФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сотрудники ГИБДД вместе с корреспондентами «КП-Северный Кавказ» «ловили» женщин за рулем, проверяли, как они соблюдают правила дорожного движения.

Пока правоохранители осматривали салон автомобилей на наличие детских удерживающих кресел, проверяли, пристегнута ли сама мама-водитель, сотрудники радио «КП-Северный Кавказ» дарили маленьким пассажирам раскраски, а мамам книги от издательского дома «КП».

"Леди за рулём" и с цветами: "Комсомолка" и автоинспекторы поздравили женщин с 8 марта

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Ставропольские женщины были приятно удивлены Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ставропольские женщины были приятно удивленыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Всего в краевой акции удалось «поймать» 30 женщин. В качестве «наказания» в преддверии Международного женского дня они получили весенние цветы.

В качестве «наказания» в преддверии Международного женского дня они получили весенние цветы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В качестве «наказания» в преддверии Международного женского дня они получили весенние цветы.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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