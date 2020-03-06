На Ставрополье появились кадры уничтожения «вражеских» объектов штурмовиками Су-25СМ3

6 Март 2020 2020-03-06T13:16:10+03:00

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Минобороны опубликовало видео стрельб штурмовиков Су-25СМ3 ВКС России во время учений на Ставрополье. Так, на кадрах, снятых из кабины пилота, видно нанесение ракетных ударов по условному противнику.

Стрельба велась по мишеням, имитирующим колонну, наблюдательные пункты и пункты управления огнем артиллерии противника. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Известно, что особое внимание уделялось аэронавигации и уходу штурмовиков из-под удара зенитных систем условных террористов.

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала по жуткий инцидент в Дагестане. Там вместо того, чтобы спасти ребенка от падения с высотки, люди снимали видео.

Минобороны опубликовало видео стрельб штурмовиков Су-25СМ3 ВКС России во время учений на Ставрополье.

В пресс-службе правоохранительных органов подчеркнули, что ни одного звонка, ни одна служба не получила. Полицейские ужасаются, что кроме того, что очевидцы сняли все на телефон и разослали ролик всем, кому только могли, спасти ребенку жизнь никто даже не попытался.

ИСТОЧНИК KP.RU