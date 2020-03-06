2020-03-06T13:25:13+03:00
Общество

На Ставрополье впервые выдали маткапитал на первенца

Счастливой обладательницей стала семья из Кисловодска
Ася АСРЯН
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Все семьи, где первенец рожден или усыновлен, начиная с 1 января 2020 года, получили право на материнский капитал в размере 466 617 рублейВсе семьи, где первенец рожден или усыновлен, начиная с 1 января 2020 года, получили право на материнский капитал в размере 466 617 рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Супруги Анна и Владимир Черепковы из Кисловодска стали первыми обладателями сертификата на материнский капитал за первого ребенка. Счастливые родители планируют потратить средства на погашение кредита на жильё, - пишет «Ставропольская правда».

Мама с папой назвали сына Борисом. Кстати, мальчик стал ещё и сотым малышом, зарегистрированным органами ЗАГС Ставрополья в 2020 году.

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в соответствии с законодательством программа материнского капитала с 2020 года распространяется и на первогомалыша.

Все семьи, где первенец рожден или усыновлен, начиная с 1 января 2020 года, получили право на материнский капитал в размере 466 617 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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