На Ставрополье впервые выдали маткапитал на первенца

6 Март 2020 2020-03-06T13:25:13+03:00

Все семьи, где первенец рожден или усыновлен, начиная с 1 января 2020 года, получили право на материнский капитал в размере 466 617 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Супруги Анна и Владимир Черепковы из Кисловодска стали первыми обладателями сертификата на материнский капитал за первого ребенка. Счастливые родители планируют потратить средства на погашение кредита на жильё, - пишет «Ставропольская правда».

Мама с папой назвали сына Борисом. Кстати, мальчик стал ещё и сотым малышом, зарегистрированным органами ЗАГС Ставрополья в 2020 году.

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в соответствии с законодательством программа материнского капитала с 2020 года распространяется и на первогомалыша.

Все семьи, где первенец рожден или усыновлен, начиная с 1 января 2020 года, получили право на материнский капитал в размере 466 617 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU