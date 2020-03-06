2020-03-06T14:49:57+03:00
Общество

В центре Ставрополя тротуар очистили от лепёшек жвачки

Ведро мусора удалось собрать после субботника
Ася АСРЯН
Поделиться:
Фото: andreydzhatdoevФото: andreydzhatdoev
Изменить размер текста:

В краевом центре тротуар улицы Булкина очистили от засохшей жевательной резинки.

Результаты работы продемонстрировал глава Ставрополя Андрей Джатдоев.

На своей странице в соцсети Инстаграм он опубликовал фото, на котором видно, как плитка очистилась от старых жвачек.

- Кто-то убирает, а кто-то. Столько лепёшек жевательной резинки соскребли с небольшого участка тротуара по ул. Булкина. Просьба! Ну, вы всё понимаете... Тем, кто убирает и моет, немного обидно. Город готовится к празднику. Вечером зажжётся иллюминация. Всем хорошего дня, женщинам, в первую очередь, - написал градоначальник.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Георгиевске загадочный звeрь разделался с девятью кроликами. В сети появились шокирующие снимки, сделанные местным фермером. По его словам, он разводил во дворе своего дома кроликов. Утром вышел и увидел, что там по асфальту разбросаны тушки погибших питомцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Ставрополя тротуар очистили от лепёшек жвачки
На Ставрополье впервые выдали маткапитал на первенца
На Ставрополье появились кадры уничтожения «вражеских» объектов штурмовиками Су-25СМ3
«Леди за рулём» и с цветами: «Комсомолка» и автоинспекторы поздравили женщин Ставрополя с 8 марта
ВТБ увеличил объем рефинансирования ипотеки в три раза
На Ставрополье 50 жильцов многоэтажки эвакуировали из-за пожара
На Ставрополье разыскивают мужчину с татуировкой тигра в прыжке
На Ставрополье загадочный звeрь разделался с девятью кроликами
В Ингушетии мать и ее трое детей отравились угарным газом
На Ставрополье поймали 18-летних угонщиков легковушек
В Ставрополе ищут виновникиов масштабного пожара
В Ставрополе победительницам "Женщины года" подарили авто
В Ставрополе к 9 Мая отремонтируют улицу Победы
На Ставрополье заложат миндальный сад
На Ставрополье в сгоревшем доме погиб 91-летний мужчина
«В Грозном всегда непросто играть»: футболист «Зенита» о победе над «Ахматом»
В Ставропольском крае за год ликвидировали 25 свалок отхода
Миздрав рассказал, ждать ли ставропольцам всплеска заболеваемости гриппом в марте
В Ставрополе появится мясоперерабатывающий комбинат
В Ставрополе до конца 2020 года построят еще один детсад
Жители Чечни разводятся реже остальных жителей России
На Ставрополье ликвидируют три крупные свалки
Железноводск попал в рейтинг курортов для похудения
Ставропольская команда КВН «Михаил Дудиков» вышла в четвертьфинал ВЛ
На Ставрополье пенсионерка перевела мошеннику 200 тысяч рублей