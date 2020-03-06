В центре Ставрополя тротуар очистили от лепёшек жвачки

6 Март 2020 2020-03-06T14:49:57+03:00

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В краевом центре тротуар улицы Булкина очистили от засохшей жевательной резинки.

Результаты работы продемонстрировал глава Ставрополя Андрей Джатдоев.

На своей странице в соцсети Инстаграм он опубликовал фото, на котором видно, как плитка очистилась от старых жвачек.

- Кто-то убирает, а кто-то. Столько лепёшек жевательной резинки соскребли с небольшого участка тротуара по ул. Булкина. Просьба! Ну, вы всё понимаете... Тем, кто убирает и моет, немного обидно. Город готовится к празднику. Вечером зажжётся иллюминация. Всем хорошего дня, женщинам, в первую очередь, - написал градоначальник.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Георгиевске загадочный звeрь разделался с девятью кроликами. В сети появились шокирующие снимки, сделанные местным фермером. По его словам, он разводил во дворе своего дома кроликов. Утром вышел и увидел, что там по асфальту разбросаны тушки погибших питомцев.

ИСТОЧНИК KP.RU