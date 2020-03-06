На Ставрополье Минздрав опубликовал цены на противовирусные лекарства

6 Март 2020 2020-03-06T16:36:20+03:00

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Минздрав Ставрополья напомнил аптекарям о максимально разрешённых ценах на противовирусные лекарства. Цены опубликованы на сайте регионального министерства.

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14 противовирусных препаратов, в числе которых арбидол, кагоцел, виферон и ингавирин, входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, поэтому цены на них регулирует Росздравнадзор и краевая тарифная комиссия. Например, арбидол в таблетках нельзя продавать дороже 201,41 рубля.

Ранее "КП-Северный кавказ" писала, что около 120 человек в Ставропольском крае обследовали на коронавирус. Сотрудники Роспотребнадзора, однако, не нашли ни одного больного в регионе, говорит заместитель руководителя службы Ирина Ковальчук на пресс-подходе.

После того, как в России появились реальные случаи заражения, в аэропорту Минеральных Вод усилили контроль за прибывшими людьми. Там действует санитарный кордон, задача которого - не допустить ввоз вируса в регион. Сейчас, по словам Ковальчук, существует угроза проникновения коронавируса из 76 стран, кроме Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU