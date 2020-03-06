На Ставрополье 2, 4 тысячи молодых семей получат жилищные сертификаты

6 Март 2020 2020-03-06T17:24:16+03:00

Ранее супруги из Кисловодска стали первыми обладателями сертификата на материнский капитал за первого ребенка

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Почти полсотни молодых семей Михайловска получили жилищные сертификаты. Как сообщил глава региона на своей странице в Instagram, ещё столько же свидетельств вручат до середины апреля.

Всего же в 2020 году планируется обеспечить жильём около 1,4 тысячи молодых семей края.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что супруги Анна и Владимир Черепковы из Кисловодска стали первыми обладателями сертификата на материнский капитал за первого ребенка. Счастливые родители планируют потратить средства на погашение кредита на жильё.

Мама с папой назвали сына Борисом. Кстати, мальчик стал ещё и сотым малышом, зарегистрированным органами ЗАГС Ставрополья в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU