На Ставрополье 2, 4 тысячи молодых семей получат жилищные сертификаты
Почти полсотни молодых семей Михайловска получили жилищные сертификаты. Как сообщил глава региона на своей странице в Instagram, ещё столько же свидетельств вручат до середины апреля.
Всего же в 2020 году планируется обеспечить жильём около 1,4 тысячи молодых семей края.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что супруги Анна и Владимир Черепковы из Кисловодска стали первыми обладателями сертификата на материнский капитал за первого ребенка. Счастливые родители планируют потратить средства на погашение кредита на жильё.
Мама с папой назвали сына Борисом. Кстати, мальчик стал ещё и сотым малышом, зарегистрированным органами ЗАГС Ставрополья в 2020 году.
ИСТОЧНИК KP.RU