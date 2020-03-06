В Дагестане зафиксирована самая низкая стоимость на жилье

6 Март 2020 2020-03-06T17:38:46+03:00

Купить дешевое жилье можно также в и Ингушетии и в Саратовской области

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По информации Федеральной службы государственной статистики за февраль 2020 года, Дагестан стал регионом с самой низкой стоимостью кв. метра за жилье — 19984 руб. Купить дешевое жилье можно также в и Ингушетии и в Саратовской области.

А вот самая высокая цена за жилье в Чукотском автономном округе (121928 руб).

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье 2, 4 тысячи молодых семей получат жилищные сертификаты. А супруги из Кисловодска стали первыми обладателями сертификата на материнский капитал за первого ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU