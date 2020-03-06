2020-03-06T17:38:46+03:00
Общество

В Дагестане зафиксирована самая низкая стоимость на жилье

Купить дешевое жилье можно также в и Ингушетии и в Саратовской области
Ася АСРЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

По информации Федеральной службы государственной статистики за февраль 2020 года, Дагестан стал регионом с самой низкой стоимостью кв. метра за жилье — 19984 руб. Купить дешевое жилье можно также в и Ингушетии и в Саратовской области.

А вот самая высокая цена за жилье в Чукотском автономном округе (121928 руб).

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье 2, 4 тысячи молодых семей получат жилищные сертификаты. А супруги из Кисловодска стали первыми обладателями сертификата на материнский капитал за первого ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставрополе скоро появятся новые детские площадки и зоны отдыха
В Дагестане ветер снес часть крыши здания, пострадали два человека
На Ставрополье женщина перевела мошенникам 600 тысяч рублей
В Дагестане зафиксирована самая низкая стоимость на жилье
На Ставрополье 2, 4 тысячи молодых семей получат жилищные сертификаты
В Ставрополе кадеты необычно поздравили женщин с 8 марта
На Ставрополье Минздрав опубликовал цены на противовирусные лекарства
В центре Ставрополя тротуар очистили от лепёшек жвачки
На Ставрополье впервые выдали маткапитал на первенца
На Ставрополье появились кадры уничтожения «вражеских» объектов штурмовиками Су-25СМ3
«Леди за рулём» и с цветами: «Комсомолка» и автоинспекторы поздравили женщин Ставрополя с 8 марта
ВТБ увеличил объем рефинансирования ипотеки в три раза