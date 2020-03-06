2020-03-06T18:00:23+03:00
Общество

На Ставрополье женщина перевела мошенникам 600 тысяч рублей

Сейчас полиция разыскивает злоумышленника
Ася АСРЯН
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В Кисловодске 53-летней местной жительнице позвонил якобы сотрудник службы безопасности одного из финансовых учреждений. Он сообщил, что с ее банковского счета могут быть похищены деньги и под предлогом их сохранности нужно перечислить деньги на указанный им счет.

Введенная в заблуждение женщина перевела около 600 тысяч рублей. Позже она поняла, что ее обманули и обратилась с заявлением в отдел внутренних дел.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас полиция разыскивает злоумышленника, сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе МВД России по Ставрополью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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