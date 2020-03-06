В Дагестане ветер снес часть крыши здания, пострадали два человека
Площадь обрушения крыши составила 150 квадратных метров
Фото: "Махачкалинские известия"
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Инцидент произошёл 6 марта в дагестанской столице. Там сильный ветер сорвал часть крыши со здания.
По предварительным данным, пострадали две женщины. Как сообщили в пресс-службе республиканского МЧС, площадь обрушения крыши составила 150 квадратных метров.
Ураганный ветер сносит кровлю крыши офисного здания в Махачкале.
Сейчас спасатели разбирают завалы. На месте происшествия работают также медики.
ИСТОЧНИК KP.RU