В администрации Ахтынского района Дагестана проходят обыски
Силовики проводят обыски в администрации Ахтынского района Дагестана. С чем они связаны, пока неизвестно. В администрации района прокомментировали, что сотрудники работают в обычном режиме.
Однако, как пишет ТАСС, по данным собственного источника, обыски связаны с уголовным делом о злоупотреблении должностными полномочиями при выделении земельных участков.
Сообщается, что после - главу района Османа Абдулкеримова доставят на допрос.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Махачкале 6 марта ветер снес часть крыши здания, пострадали два человека. Площадь обрушения крыши составила 150 квадратных метров. На месте происшествия работают медики и спасатели.
ИСТОЧНИК KP.RU