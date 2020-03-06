В администрации Ахтынского района Дагестана проходят обыски

6 Март 2020 2020-03-06T18:48:32+03:00

Сообщается, что после - главу района Османа Абдулкеримова доставят на допрос

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Силовики проводят обыски в администрации Ахтынского района Дагестана. С чем они связаны, пока неизвестно. В администрации района прокомментировали, что сотрудники работают в обычном режиме.

Однако, как пишет ТАСС, по данным собственного источника, обыски связаны с уголовным делом о злоупотреблении должностными полномочиями при выделении земельных участков.

Сообщается, что после - главу района Османа Абдулкеримова доставят на допрос.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Махачкале 6 марта ветер снес часть крыши здания, пострадали два человека. Площадь обрушения крыши составила 150 квадратных метров. На месте происшествия работают медики и спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU