В Дагестане главу Ахтынского района подозревают в превышении полномочий
Сейчас чиновника везут на допрос в Махачкалу
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Против главы Ахтынского района Дагестана возбудили уголовное дело по факту махинаций с землёй.
Как пишет «Интерфакс-Юг», сейчас чиновника везут на допрос в Махачкалу. Против Османа Абдулкеримова возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 6 марта силовики провели обыски в администрации Ахтынского района Дагестана.
ИСТОЧНИК KP.RU