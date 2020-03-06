В Дагестане главу Ахтынского района подозревают в превышении полномочий

6 Март 2020 2020-03-06T20:43:33+03:00

Сейчас чиновника везут на допрос в Махачкалу

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Против главы Ахтынского района Дагестана возбудили уголовное дело по факту махинаций с землёй.

Как пишет «Интерфакс-Юг», сейчас чиновника везут на допрос в Махачкалу. Против Османа Абдулкеримова возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 6 марта силовики провели обыски в администрации Ахтынского района Дагестана.

ИСТОЧНИК KP.RU