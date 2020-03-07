На Ставрополье бизнесмена осудили за неуплату налогов на 220 млн рублей
Он проведет три года в колонии
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Промышленный районный суд Ставрополя вынес приговор владельцу двух фирм на Ставрополье. Он обвинялся в неуплате налогов на 220 млн рублей. По данным следствия, мужчина подделывал договора купли-продажи сельскохозяйственной продукции, чтобы не платить НДС. Но налоговая проверка выявила фиктивность финансовых документов.
Суд приговорил владельца фирм к трем годам колонии общего режима и обязал его выплатить все налоги в казну.
ИСТОЧНИК KP.RU