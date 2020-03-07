На Ставрополье бизнесмена осудили за неуплату налогов на 220 млн рублей

7 Март 2020 2020-03-07T09:03:05+03:00

Он проведет три года в колонии

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Промышленный районный суд Ставрополя вынес приговор владельцу двух фирм на Ставрополье. Он обвинялся в неуплате налогов на 220 млн рублей. По данным следствия, мужчина подделывал договора купли-продажи сельскохозяйственной продукции, чтобы не платить НДС. Но налоговая проверка выявила фиктивность финансовых документов.

Суд приговорил владельца фирм к трем годам колонии общего режима и обязал его выплатить все налоги в казну.

ИСТОЧНИК KP.RU