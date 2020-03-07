В Швеции задержали россиянку, подозреваемую в покушении на чеченского блогера

7 Март 2020 2020-03-07T10:16:45+03:00

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В Швеции задержали двоих россиян, которых полиция подозревает в причастности к нападению на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова в Швеции. Личности задержанных не раскрываются. По данным Reuters, мужчине 29 лет, а женщине 30. Обоих заключили под стражу как возможных соучастников покушения на блогера.

Напомним, неделю назад неизвестный проник в квартиру Абдурахманова и нанес ему удар молотком по голове. Блогер быстро среагировал и сумел оказать сопротивление, несколько раз ударив нападавшего его же оружием. После этого он сразу записал "допрос" нападавшего на видео и выложил его в интернет.

Абдурахманов известен в интернете своим видеоблогом, в котором он критикует власти Чечни, якобы вынудившие его сбежать за границу. По словам самого блогера, ему объявили кровную месть. В Республике назвали покушение на Абдурахманова постановкой.Против блогера в России возбуждены уголовные дела по подозрению в причастности в незаконным бандформированиям.

ИСТОЧНИК KP.RU