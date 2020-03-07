2020-03-07T10:27:09+03:00
Спорт

Расулу Мирзаеву дважды сломали челюсть и отправили в нокаут

Дагестанский боец проиграл бой
Виталий КЛИМОВ
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На чемпионате АСА 105 по смешанным единоборствам в Казахстане известный дагестанский боец Расул Мирзаев проиграл нокаутом. Его соперником был Арман Оспанов. Уже на третьей минуте первого раунда во время атаки Мирзаев прозевал удар в челюсть и упал на пол, пытаясь защититься от добивания ногами. Но Оспанов изловчился и нанес сопернику еще один сокрушительный удар в челюсть, от которого Мирзаев и был нокаутирован.

Позже врачи нашли у спортсмена двойной перелом нижней челюсти. Он выбыл минимум на полгода. Мирзаев провел в ММА 21 бой и выиграл 18 из них.

ИСТОЧНИК KP.RU

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