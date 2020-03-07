2020-03-07T10:34:07+03:00
Общество

В Ставрополе названы места, где появился бесплатный Wi-Fi

В них можно бесплатно подключиться к интернету
Виталий КЛИМОВ
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В Ставрополе стало больше мест, где можно использовать интернет бесплатно.

- Это можно сделать на площади имени Святого князя Владимира и площади Ленина, на проспекте Октябрьской Революции от улицы Дзержинского, 108 до проспекта Октябрьской Революции, 26, перед Дворцом детского творчества и Дворцом культуры и спорта, на Александровской площади, в Театральном сквере, на Солдатской площади, возле Комсомольского озера. Также же покрытие есть перед музейно-выставочным комплексом «Россия - Моя история», - сообщили в администрации города.

Бесплатная сеть называется "Stavropol_Wi-Fi". Пользователю достаточно пройти авторизацию и начать пользоваться интернетом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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