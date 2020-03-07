2020-03-07T13:51:11+03:00
Спорт

"Ахмат" оштрафовали, а зрителей наказали "условно" за потасовку во время игры

КДК РФС рассмотрел конфликт на матче с "Зенитом"
Виталий КЛИМОВ
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Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрел эпизод беспорядков, который произошел во время четвертьфинального матча Кубка России в Грозном, где "Ахмат" встречался с "Зенитом". Напомним, после того, как питерцы открыли счет, болельщики на гостевой трибуне разделись по пояс, что вызвало недовольство местных болельщиков. Они перелезли через ограждение и ринулись толпой к питерским болельщикам. Арбитр матча остановил игру. Вмешательство охраны стадиона и самих футболистов помогло предотвратить кровопролитие. Помимо этого в гостевую трибуну бросали бутылки и камни.

КДК РФС посчитал, что в целом безопасность была соблюдена, но за поведение болельщиков клуб оштрафовали на 100 тысяч. Еще 50 "Ахмат" отдаст за бутылки и камни, летевшие в болельщиков гостей. Также клуб "условно" лишен зрителей на 1 матч с испытательным сроком 2 года. То есть если за 2 года ситуация повторится, "Ахмат" может провести несколько игр при пустых трибунах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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