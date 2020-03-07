Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона - видео

7 Март 2020 2020-03-07T14:08:52+03:00

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В Лас-Вегасе прошла первая пресс-конференция перед боем за титул чемпиона по ММА в UFC в легком весе. Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон в течение получаса обменивались нелестными комментариями. Хабиб назвал Тони "тупым", а тот призвал соперника не трусить и не отказываться от боя из-за проблем со сгонкой веса, как это было в прошлый раз, когда поединок не состоялся. Дагестанец бравировал тем, что тренировался всю жизнь в горах и вообще "уличный пацан", в отличие Фергюсона, которого он "легко поломает". Тони шутил над умением Хабиба выпрыгивать из октагона в минуты опасности.

После пресс-конференции соперников свели для дуэли взглядов, но получилась перебранка. Тони швырнул свой пояс под ноги Хабибу, а тот его пнул. У Фергюсона это вызвало улыбку и желание послать сопернику воздушный поцелуй, что он и сделал. Бой состоится в Бруклине 18 апреля.

Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона.

ИСТОЧНИК KP.RU