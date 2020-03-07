На Ставрополье два человека погибли в ДТП

7 Март 2020 2020-03-07T21:05:38+03:00

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На 20 километре дороги "Светлоград-Благодарный-Буденновск" произошло лобовое столкновение двух легковушек.

- Водитель машины ВАЗ "2111" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с ЛАДА "Гранта", за рулем которой ехала девушка, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по СК. - В результате оба водителя погибли на месте. Ранения получили три человека - пассажиры ВАЗ "2111". Они госпитализированы в Светлоградскую ЦРБ. Степень ответственности водителей устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU