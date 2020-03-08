Губернатор Ставрополья опроверг слух о первом заболевшем коронавирусом

8 Март 2020 2020-03-08T12:31:39+03:00

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Глава Ставрополья прокомментировал распространяющуюся в интернете информацию о заболевших коронавирусом в регионе. По словам Владимира Владимирова, в регионе нет коронавируса, а все люди, приезжающие в регион из мест, где инфекция распространена, находятся под наблюдением. В карантин помещают даже тех, у кого нет признаков ОРВИ, но кто побывал в странах, где зафиксирован коронавирус. Под наблюдением уже было более 120 человек.

- Если хоть один заболевший будет в крае, я первый сообщу об этом, - написал Владимиров в Instagram и посоветовал отказаться на время от поездок за границу, а также ставить в известность медиков по возвращении из стран, где коронавирус зафиксирован.

ИСТОЧНИК KP.RU