Хабиб согласился на реванш с Макгрегором

8 Март 2020 2020-03-08T13:29:46+03:00

Хабиб и Конор во время поединка в октябре 2018 года.

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Хабиб Нурмагомедов готов выйти в октагон против Конора Макрегора во второй раз. Как сообщает www.bjpenn.com со ссылкой на менеджера спортсмена, это произойдет только в том случае, если Конор проведет бой против Джастина Гэтджи и победит его.

Нурмагомедов и Макгрегор впервые встретились в октябре 2018 года. Конор проиграл после удушающего приема в четвертом раунде и с тех пор требует реванша. Сам Конор вернулся к поединкам в январе, победив Серроне нокаутом. Хабиб свой следующий поединок проведет против Тони Фергюссона 18 апреля в Бруклине.

ИСТОЧНИК KP.RU