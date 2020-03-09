2020-03-09T10:08:41+03:00
Общество

"На зло землякам": затравленная дагестанка остается в "Холостяке"

Сапият Ахмедова сохраняет образ скромной "Белы" из "Героя нашего времени"
Варвара АНТОНОВА
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Сапият Ахмедова - блогер - и до шоу выкладывала в соцсети смелые полуобнаженные фотографии. С медицинскими советамиСапият Ахмедова - блогер - и до шоу выкладывала в соцсети смелые полуобнаженные фотографии. С медицинскими советами
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Сапият Ахмедова из Избербаша получила новую розу во второй серии шоу "Холостяк". А это значит, что дагестанка продолжит борьбу за сердце Антона Криворотова и выслушает еще не одну угрозу от земляков.

Вторую серию Ахмедова провела ровно, даже незаметно. В женских скандалах не была замешана, в беседах выбирала выбирала. На вечера с заядлым женихом глубоким декольте не эпатировала. Вела себя скромно, как горянка, и стеснительностью покоряла телезрителей.

Вот один из примеров "смелой, полуобнаженной фотографии"

Вот один из примеров "смелой, полуобнаженной фотографии"

Но само присутствие девушки в шоу, в котором надо привлекать внимание мужчины, не нравится в Дагестане. По мнению многих местных жителей, женщины не должна проявлять инициативу - это дело мужчины.

Правда, сейчас хейтеры только говорят. А ранее они срывали плакаты с анонсом шоу в Избербаше:

- Возвращаясь к теме проекта «Холостяк», баннер которого вывесили в Избербаше. Так вот неспроста, видимо, - гремели соцсети на Северном Кавказе. - Интересно её отцу в глаза посмотреть.

Баннер в Избербаше, который не дожил до первой серии "Холостяка"

Баннер в Избербаше, который не дожил до первой серии "Холостяка"

Еще хотят расправиться с огромным баннером, который весит в Кизляре.

Несмотря на то, что программа идет в записи и у девушки нет возможности уйти из-за гнева земляков - Ахмедова, блогер и прекрасная собой модель, не боится агрессии со стороны сородичей. Недавно она призналась, что обожает хейтеров и продолжит выкладывать такие же снимки, как и раньше. Но где сейчас живет затравленная горянка - неизвестно.

Антон Криворотов, за сердце которого бьется Сапият

Антон Криворотов, за сердце которого бьется Сапият

ИСТОЧНИК KP.RU

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