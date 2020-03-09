2020-03-09T11:00:07+03:00
Происшествия

В Москве арестовали раненного при задержании экс-полицейского из Чечни

М. Устарханова подстрелили из табельного
Антон ШАПОВАЛОВ
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Чертановский суд Москвы отправил под стражу бывшего сотрудника МВД по Чечне Устарханова, который при задержании напал на полицию с ножом. Его ранили в одном из торговых центров столицы, который находится на Большой Тульской улице. Об этом сообщают в суде.

- Постановлением Чертановского районного суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Устарханова М. Н. меры пресечения в виде заключения под стражу, - сказали в суде.

Напомним, 3 марта сотрудники уголовного розыска МВД по Москве вместе с росгвардейцами задерживали мужчину, которого подозревают в совершении тяжкого преступления. Бывший полицейский оказал сопротивление, достав нож. И оперативная группа применила табельное оружие.

Задержание полицейского из Чечни в Москве.Видео: соцсети

В результате подозреваемого ранили в ногу. Его осмотрели врачи и госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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