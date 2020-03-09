Жители Ставрополя стали меньше жаловаться в администрацию президента

9 Март 2020 2020-03-09T11:35:03+03:00

И все чаще предлагают инициативы представителям мэрии

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Жители Ставрополя меньше обращаются с жалобами в администрацию президента России. Число заявлений снизилось на треть, передают в пресс-службе мэрии.

За прошлый год в администрацию города поступило почти десять тысяч обращений. Большая часть вопросов связана с благоустройством города, на треть сократилось количество вопросов о городском транспорте и обеспечении безопасности на дорогах. Людей стали интересовать вопросы социальной защиты.

- Большую роль [в диалоге] играет использование современных технологий. Обращения через сервис «Ставрополь глазами горожан» поступают не только на сайт администрации города, но и при помощи одноименного мобильного приложения, - сказано в пресс-релизе.

Как отметили в мэрии, они используют систему по отслеживанию комментариев, работать с которой рекомендовали в администрации президента. В прошлом году было рассмотрено большее 3300 таких сообщений.

Другим важным каналом связи народа с властью Ставрополя являются социальные сети, а именно - аккаунт мэра Андрея Джатдоева.

- Характер сообщений тоже изменился. От жалоб люди переходят к предложениям по благоустройству города, собственным и общественным инициативам, конструктивному обсуждению важных городских тем, - отмечают в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU