Жители Ставрополя стали меньше жаловаться в администрацию президента
Жители Ставрополя меньше обращаются с жалобами в администрацию президента России. Число заявлений снизилось на треть, передают в пресс-службе мэрии.
За прошлый год в администрацию города поступило почти десять тысяч обращений. Большая часть вопросов связана с благоустройством города, на треть сократилось количество вопросов о городском транспорте и обеспечении безопасности на дорогах. Людей стали интересовать вопросы социальной защиты.
- Большую роль [в диалоге] играет использование современных технологий. Обращения через сервис «Ставрополь глазами горожан» поступают не только на сайт администрации города, но и при помощи одноименного мобильного приложения, - сказано в пресс-релизе.
Как отметили в мэрии, они используют систему по отслеживанию комментариев, работать с которой рекомендовали в администрации президента. В прошлом году было рассмотрено большее 3300 таких сообщений.
Другим важным каналом связи народа с властью Ставрополя являются социальные сети, а именно - аккаунт мэра Андрея Джатдоева.
- Характер сообщений тоже изменился. От жалоб люди переходят к предложениям по благоустройству города, собственным и общественным инициативам, конструктивному обсуждению важных городских тем, - отмечают в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU