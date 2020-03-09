2020-03-09T12:26:36+03:00
Общество

На Ставрополье защитники животных пожаловались на местных садистов

Живодеры уже перешли на мелких зверей
Антон ШАПОВАЛОВ
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Фото: фонд "Ковчег"Фото: фонд "Ковчег"
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Зоозащитница Ирина Газарян рассказала, как обстоят дела с охраной жизни и здоровья животных на Ставрополье. Активист отметила, что отделения полиции завалены заявлениями людей о пострадавших питомцах.

- Поступают с резаными и рваными ранами, в том числе мелкие и явно неопасные для человека животные, на которых целенаправленно натравливают крупных собак! Мы говорим только о животных, поступивших в наши партнёрские клиники, а десятки убитых животных остались без экспертизы, - приводит слова директора фонда "Ковчег" корреспондент "МК - Кавказ".

В опасности находятся кошки, отметила женщина. Она привела пример, когда в центре Ставрополя подростки пять раз выстрелили в голову животному. Позже садисты закрыли умирающую кошку в старой машине.

- Очень хочется обратиться ко взрослым: обратите внимание на своих детей! Вы, конечно, не обязаны любить животных, но позволять детям причинять страдания слабым ради удовольствия - это патология для homo sapiens! - говорит Газарян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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