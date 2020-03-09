На Ставрополье температура воздуха поднимется до плюс 22 градусов

9 Март 2020 2020-03-09T13:19:05+03:00

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Синоптики Ставропольского края дали прогноз погоды на ближайшие три дня. По их данным, температура воздуха в регионе прогреется до 22 градусов, в крае - до 21 градуса. Сводка опубликована на официальном сайте ставропольского Гидрометцентра.

9 марта дневная температура будет варьироваться от плюс 11 до 22 градусов. В первый рабочий день ожидается такая же погода, а во вторник почти во всем крае будет очень жарко: от 17 до 22 градусов тепла. Ночью похолодает (от одного до шести градусов), сильных ветров синоптики не прогнозируют.

В Ставрополе погода мало чем будет отличаться. Температура - от 18 до 21 градусов, осадков быть не должно. В среду возможен небольшой ветер, скорость которого достигнет 11 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU