2020-03-09T14:43:46+03:00
Происшествия

В Пятигорске спасатели потушили пожар в гипермаркете

Из здания эвакуировали 30 человек
Варвара АНТОНОВА
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8 марта, ближе к 17 часам, в Пятигорске загорелась одна из пристроек гипермаркета. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Ставропольскому краю.

К моменту прибытия группы спасателей в здании было сильное задымление. К тушению привлекли 42 человек и 14 единиц техники.

- В 17:59 пожар был локализован на площади 8 квадратных метров, а в 18:17 возгорание ликвидировано, - сказано в сообщении МЧС по Ставрополью.

Из здания эвакуировали 30 человек, детей среди них не было. Погибших и пострадавших тоже нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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