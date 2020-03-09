В Пятигорске спасатели потушили пожар в гипермаркете

9 Март 2020 2020-03-09T14:43:46+03:00

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8 марта, ближе к 17 часам, в Пятигорске загорелась одна из пристроек гипермаркета. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Ставропольскому краю.

К моменту прибытия группы спасателей в здании было сильное задымление. К тушению привлекли 42 человек и 14 единиц техники.

- В 17:59 пожар был локализован на площади 8 квадратных метров, а в 18:17 возгорание ликвидировано, - сказано в сообщении МЧС по Ставрополью.

Из здания эвакуировали 30 человек, детей среди них не было. Погибших и пострадавших тоже нет.

ИСТОЧНИК KP.RU