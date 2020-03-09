В Кабардино-Балкарии пациенты больницы голодали из-за долгов

9 Март 2020 2020-03-09T16:37:06+03:00

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Пациентов больницы в Зольском районе Кабардино-Балкарии долго не кормили. Причиной голодания стали старые долги медицинского учреждения, передает пресс-служба Минздрава республики в Instagram.

Ситуация стала известна после публикации в социальных сетях. Одна из пациенток рассказала пользователям интернета, что ее и других лежащих в инфекционном отделении неделю не кормили. Ей приносили продукты родственники, а некоторым приходилось недоедать - им, как правило, помогали соседи по палате.

После публикации проблемой занялись представители Минздрава КБР. Позже в ведомстве сообщили, что вопрос с питанием решили. На место приехал глава Рустам Калибатов:

- Выезд был незапланированным и без предупреждения руководства больницы в связи с публикацией в социальных сетях по поводу плохого питания в данном учреждении. Министр начал с пищеблока, поговорил с работниками. На момент посещения были готовы плов и борщ, - написано в сообщении Минздрава.

Как выяснилось, перебои с питанием были связаны с прошлыми долгами больницы.

- Рустам Калибатов выразил возмущение произошедшим, подчеркнув, что выход из подобных ситуаций есть всегда.

Представителями ведомства будет проведена проверка. Так, Минздрав изучат, как кормили пациентов последние три месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU