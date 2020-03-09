2020-03-09T16:37:06+03:00
Общество

В Кабардино-Балкарии пациенты больницы голодали из-за долгов

Министерство здравоохранения устранило проблему
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Фото: Минздрав КБРФото: Минздрав КБР
Изменить размер текста:

Пациентов больницы в Зольском районе Кабардино-Балкарии долго не кормили. Причиной голодания стали старые долги медицинского учреждения, передает пресс-служба Минздрава республики в Instagram.

Ситуация стала известна после публикации в социальных сетях. Одна из пациенток рассказала пользователям интернета, что ее и других лежащих в инфекционном отделении неделю не кормили. Ей приносили продукты родственники, а некоторым приходилось недоедать - им, как правило, помогали соседи по палате.

После публикации проблемой занялись представители Минздрава КБР. Позже в ведомстве сообщили, что вопрос с питанием решили. На место приехал глава Рустам Калибатов:

- Выезд был незапланированным и без предупреждения руководства больницы в связи с публикацией в социальных сетях по поводу плохого питания в данном учреждении. Министр начал с пищеблока, поговорил с работниками. На момент посещения были готовы плов и борщ, - написано в сообщении Минздрава.

Как выяснилось, перебои с питанием были связаны с прошлыми долгами больницы.

- Рустам Калибатов выразил возмущение произошедшим, подчеркнув, что выход из подобных ситуаций есть всегда.

Представителями ведомства будет проведена проверка. Так, Минздрав изучат, как кормили пациентов последние три месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вор из Кисловодска попался на краже в восьмой раз
Глава Ставрополья оценил дело вегетарианки, доведшей дочь до истощения
В Кабардино-Балкарии пациенты больницы голодали из-за долгов
В Пятигорске спасатели потушили пожар в гипермаркете
На Ставрополье температура воздуха поднимется до плюс 22 градусов
На Ставрополье защитники животных пожаловались на местных садистов
Жители Ставрополя стали меньше жаловаться в администрацию президента
В Москве арестовали раненного при задержании экс-полицейского из Чечни
"На зло землякам": затравленная дагестанка остается в "Холостяке"
Дочь Кадырова наградили медалью за заслуги перед Чечней
Хабиб согласился на реванш с Макгрегором
Губернатор Ставрополья опроверг слух о первом заболевшем коронавирусом
На Ставрополье два человека погибли в ДТП