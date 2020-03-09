Глава Ставрополья оценил дело вегетарианки, доведшей дочь до истощения

9 Март 2020 2020-03-09T19:16:56+03:00

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Глава Ставропольского края Владимир Владимиров прокомментировал скандал вокруг матери-вегетарианки, которая довела ребенка до истощения. Его мнение не понравится тем, кто просил разобраться в деле, отмечает лидер региона в своем посте в Instagram.

В начале февраля 2020 года стало известно о матери из Кисловодска Светлане Кондрашкиной, которая морила дочь голодом. Из-за этого она весила вдвое меньше, чем положено - 6,3 килограмма. Женщина кормила 1,5-годовалую малышку только грудным молоком, а от остальных продуктов, которые приносили ей, она отказывалась.

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После последнего взвешивания ребенка с матерью госпитализировали. Там же ей диагностировали анемию - содержание гемоглобина в крови было понижено более, чем вдвое.

Светлана Кондрашкина не понимает, что диеты могли убить её любимую дочь.Видео: пресс-служба администрации Кисловодска

Но положение дел не смутили Кондрашкину, которая писала отказные от всех методов лечения, предложенных врачами. Только через соцзащиту девочке удалось сделать переливание крови. После процедуры ребенок три дня лежал в реанимации, но все обошлось. У женщины отобрали дочку, а ее хотят лишить родительских прав и привлечь к уголовной ответственности.

- Самое страшное в этой ситуации, что ребёнок из-за жизненных убеждений мамы доведён до критического состояния, - отмечает Владимир Владимиров в своем посте. - Малышка должна быть здоровой и должна жить. В этом роль и задача государственных органов опеки.

Губернатор уверен, что многое в руках самой Светланы:

- Я верю и надеюсь, что Светлана Кондрашкина это тоже понимает и сможет найти в себе силы, чтобы все исправить. На самом деле сейчас все зависит прежде всего от неё. Решение органов опеки может быть пересмотрено, но чтобы пересмотрелось это решение самой Светлане нужно пересмотреть свою жизненную позицию и ценности в отношении своего ребёнка.

Сейчас дело находится на рассмотрении в суде. Вскоре будет вынесен приговор.

Со слов представителей администрации Кисловодска, пребывание в детском доме пошло на пользу девочке. Она набрала 2,3 килограмма, гемоглобин в крови повысился. Уже сейчас ребенок способен различать цвета и играть.

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ИСТОЧНИК KP.RU