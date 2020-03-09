Вор из Кисловодска попался на краже в восьмой раз
Предприниматель из Кисловодска обратился в отдел полиции по Предгорному району Ставрополья с заявлением о краже денег. Согласно тексту жалобы, из торгового павильона женщины похитили более 30 тысяч рублей. Случай попал на камеры наблюдения, передает пресс-служба МВД по региону, публикуя запись.
Вора быстро вычислили, им оказался 47-летний местный житель. Выяснилось, что до последнего преступления он был семь раз судим за такие же кражи.
Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Там он сознался в содеянном. По его воспоминаниям, дело прошло очень и очень легко. Он зашел в помещение торгового помещения и, дождавшись, когда продавец отойдет в каморку, забрал деньги.
Восьмая для жителя Кисловодска кража.Видео: МВД по Ставропольскому краю
Теперь в отношении семь раз отбывавшего наказание жителя Кисловодска возбудили его восьмое уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU