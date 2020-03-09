Вор из Кисловодска попался на краже в восьмой раз

9 Март 2020 2020-03-09T20:10:35+03:00

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Предприниматель из Кисловодска обратился в отдел полиции по Предгорному району Ставрополья с заявлением о краже денег. Согласно тексту жалобы, из торгового павильона женщины похитили более 30 тысяч рублей. Случай попал на камеры наблюдения, передает пресс-служба МВД по региону, публикуя запись.

Вора быстро вычислили, им оказался 47-летний местный житель. Выяснилось, что до последнего преступления он был семь раз судим за такие же кражи.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Там он сознался в содеянном. По его воспоминаниям, дело прошло очень и очень легко. Он зашел в помещение торгового помещения и, дождавшись, когда продавец отойдет в каморку, забрал деньги.

Восьмая для жителя Кисловодска кража.Видео: МВД по Ставропольскому краю

Теперь в отношении семь раз отбывавшего наказание жителя Кисловодска возбудили его восьмое уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU