2020-03-10T09:33:52+03:00
Общество

В Дагестане в ДТП погибла 17-летняя девушка

Трагедия произошла днем, 8 марта
Ася АСРЯН
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Инцидент случился на автодороге «Кавказ», возле села Аглоби Дербентского района. Там 34-летний водитель «ВАЗ-211240» сбил 17-летнюю жительницу села Рубас Дербентского района.

Девушка в это время переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм молодая жительница Дагестана скончалась на месте. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе МВД России по Дагестану.

Водителя легковушки задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

ИСТОЧНИК KP.RU

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