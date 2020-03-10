2020-03-10T09:53:12+03:00
Общество

В Ставрополе высадят 11 тысяч деревьев

Они поятся на проспекте Российском, на улице Пирогова, на прилегающих территориях к образовательным и дошкольным учреждениям, во дворах жилых домов
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба администрации СтаврополяФото: пресс-служба администрации Ставрополя
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В Ставрополе в рамках всероссийской акции «Сад памяти» высадят 11 тысяч деревьев. Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе администрации краевого центра, в мероприятии поучаствуют тысячи горожан.

Акция продлится с 26 марта по 25 апреля. Известно, что деревья поятся на проспекте Российском, на улице Пирогова, на прилегающих территориях к образовательным и дошкольным учреждениям, во дворах жилых домов.

Одним из ключевых мероприятий станет разбивка сквера 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на площади Святого князя Владимира. Там горожане высадят 300 деревьев.

Акция затронет не только улицы и скверы. Более 7 тысяч деревьев волонтеры и представители общественных экологических объединений высадят в городских лесах.

Ранее сообщалось, что губернатор региона прокомментировал скандал вокруг матери-вегетарианки, которая довела ребенка до истощения. Его мнение не понравится тем, кто просил разобраться в деле, отмечает лидер региона в своем посте в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU

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