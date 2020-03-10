2020-03-10T09:50:34+03:00
Общество

На Ставрополье ищут пропавшего без вести мужчину с большим шрамом

Если вам известны какие-либо сведения о судьбе Кутилина, просьба сообщить об этом по телефону: 8(865-52) 6-11-01 или на короткий номер 02 (102)
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба СКР России по Ставропольскому краюФото: пресс-служба СКР России по Ставропольскому краю
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Кутилин Николая Михайлович вышел из дома 10 сентября 2013 года в селе Солдато-Александровском Советского городского округа и не вернулся. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 65-70 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы короткие седые, глаза карие, носит бороду и усы.

Особые приметы: на животе имеется шрам, размером 10 см.

Был одет в брюки черного цвета, куртку зеленого (хаки) цвета, туфли черного цвета.

Правоохранители региона проводят доследственную проверку по факту безвестного исчезновения ставропольца 1956 года рождения.

Если вам известны какие-либо сведения о судьбе Кутилина, просьба сообщить об этом по телефону: 8(865-52) 6-11-01 или на короткий номер 02 (102).

ИСТОЧНИК KP.RU

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