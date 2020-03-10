На Ставрополье ищут пропавшего без вести мужчину с большим шрамом
Кутилин Николая Михайлович вышел из дома 10 сентября 2013 года в селе Солдато-Александровском Советского городского округа и не вернулся. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 65-70 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы короткие седые, глаза карие, носит бороду и усы.
Особые приметы: на животе имеется шрам, размером 10 см.
Был одет в брюки черного цвета, куртку зеленого (хаки) цвета, туфли черного цвета.
Правоохранители региона проводят доследственную проверку по факту безвестного исчезновения ставропольца 1956 года рождения.
Если вам известны какие-либо сведения о судьбе Кутилина, просьба сообщить об этом по телефону: 8(865-52) 6-11-01 или на короткий номер 02 (102).
ИСТОЧНИК KP.RU