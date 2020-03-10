На Ставрополье подскочил показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ

10 Март 2020 2020-03-10T10:28:50+03:00

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За прошедшую неделю эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ на Ставрополье оставалась на неэпидемическом уровне.

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Так, со 2 по 8 марта в регионе за медпомощью с данными симптомами обратилось 16796 жителей края.

Показатель заболеваемости вырос на 10,8% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.

В ведомстве также сообщили, что за десятую неделю 2020 года зарегистрировано 393 случая внебольничных пневмоний.

Ранее глава края Владимир Владимиров отреагировал на нашумевшее дело матери-вегетарианки из Кисловодска, которая своим увлечением довела дочь до истощения. По мнению главы региона, забирать ребенка у матери - плохой выход, но не в этом случае. Мнением об этом инциденте он поделился на своем аккаунте в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU