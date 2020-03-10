2020-03-10T10:28:50+03:00
Общество

На Ставрополье подскочил показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ

В регионе зарегистрировано 393 случая внебольничных пневмоний
Ася АСРЯН
Поделиться:
В больницы региона за медпомощью обратилось 16796 жителей краяВ больницы региона за медпомощью обратилось 16796 жителей краяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

За прошедшую неделю эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ на Ставрополье оставалась на неэпидемическом уровне.

Карантин и обследования: как на Ставрополье пытаются не пустить коронавирус

00:00
00:00

Так, со 2 по 8 марта в регионе за медпомощью с данными симптомами обратилось 16796 жителей края.

Показатель заболеваемости вырос на 10,8% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.

В ведомстве также сообщили, что за десятую неделю 2020 года зарегистрировано 393 случая внебольничных пневмоний.

Ранее глава края Владимир Владимиров отреагировал на нашумевшее дело матери-вегетарианки из Кисловодска, которая своим увлечением довела дочь до истощения. По мнению главы региона, забирать ребенка у матери - плохой выход, но не в этом случае. Мнением об этом инциденте он поделился на своем аккаунте в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье парень обвинил соседа в клевете и отобрал дорогой мобильный
В Ставрополе пьяный водитель назвал остановку автоинспекторов бесчеловечным поступком
На Ставрополье за выходные поймали 250 нетрезвых водителей
В Северной Осетии автомобильного пиромана поймали по запаху
В Ставрополе установлен новый температурный рекорд
На Ставрополье в сгоревшей квартире нашли тело 81-летней старушки
На Ставрополье предприниматель скрыл от налоговой более миллиона рублей
На Ставрополье женщина осуждена за финансирование террористов
На Ставрополье подскочил показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ
На Ставрополье ищут пропавшего без вести мужчину с большим шрамом
В Ставрополе высадят 11 тысяч деревьев
В Дагестане в ДТП погибла 17-летняя девушка
Вор из Кисловодска попался на краже в восьмой раз
Глава Ставрополья оценил дело вегетарианки, доведшей дочь до истощения
В Кабардино-Балкарии пациенты больницы голодали из-за долгов
В Пятигорске спасатели потушили пожар в гипермаркете
На Ставрополье температура воздуха поднимется до плюс 22 градусов
На Ставрополье защитники животных пожаловались на местных садистов
Жители Ставрополя стали меньше жаловаться в администрацию президента
В Москве арестовали раненного при задержании экс-полицейского из Чечни
"На зло землякам": затравленная дагестанка остается в "Холостяке"
Дочь Кадырова наградили медалью за заслуги перед Чечней
Хабиб согласился на реванш с Макгрегором
Губернатор Ставрополья опроверг слух о первом заболевшем коронавирусом
На Ставрополье два человека погибли в ДТП